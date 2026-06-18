Jagiellonia ogłosiła nazwisko nowego dyrektora sportowego!

Arena Akcji / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Jagiellonia ma nowego dyrektora sportowego

Jagiellonia Białystok ma za sobą bardzo wymagający sezon, w którym Dumie Podlasia udało się awansować do eliminacji europejskich pucharów i wywalczyć brązowy medal. To wynik, który potwierdza, że zespół ten na stałe wpisał się już do czołówki w PKO Ekstraklasie. Wiadomo jednak, że nowa kampania może być najtrudniejsza od lat.

To przede wszystkim ze względu na fakt, że z klubem pożegnał się Łukasz Masłowski. Jeden z architektów ostatnich sukcesów klubu wraz z końcem czerwca przestaje pełnić swoją funkcję. To właśnie jego zastąpienie w ostatnich dniach i tygodniach było najważniejszą sprawą w klubie i właśnie udało się ją zamknąć. Jagiellonia Białystok oficjalnie poinformowała, że od 1 lipca funkcję dyrektora sportowego klubu przejmuje Radosław Kucharski, który ostatnio odszedł z Wisły Płock. Umowa działacza obowiązywać będzie do końca sezonu 2028/2029, ale znalazła się w niej także opcja przedłużenia.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nowy szef pionu sportowego Jagiellonii do klubu wnieść ma bogate doświadczenie zdobyte zarówno w kraju, jak i za granicą. W przeszłości Kucharski pracował bowiem w Legii Warszawa oraz AEK-u Ateny.

– Kontrakt podpisany do 2029 roku z opcją przedłużenia to wyraźny sygnał stabilizacji i długofalowego planowania strategii rozwoju klubu. W prowadzonych rozmowach z kandydatami na dyrektora sportowego istotne dla nas było międzynarodowe doświadczenie oraz gra o najwyższe cele. Nie możemy także zapominać o historii transferowej zawodników, w tym wprowadzaniu zawodników z Akademii co jest kluczowym elementem strategii funkcjonowania Jagiellonii. Radosław Kucharski spełnia te kryteria oraz wnosi do klubu doświadczenie, które miał okazję zdobywać na europejskim poziomie – powiedział Maciej Szymański, dyrektor zarządzający Jagiellonii Białystok.

Zobacz także: Podolski już działa? Chłań zdradził, co dzieje się w Górniku [ROZMOWA]