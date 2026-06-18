Legia, Wisła i wielkie otwarcie sezonu. Poznaliśmy szczegóły pierwszej kolejki

PKO BP Ekstraklasa wraca z mocnym otwarciem sezonu. Poznaliśmy dokładny harmonogram pierwszej kolejki, w której nie zabraknie hitowych spotkań i debiutantów.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: PKO Ekstraklasa

Kibice mogą zacierać ręce. Inauguracja sezonu zapowiada emocje

PKO BP Ekstraklasa oficjalnie odsłoniła karty przed inauguracją nowego sezonu. Jak poinformowało biuro prasowe rozgrywek, kibice już w pierwszej serii spotkań otrzymają kilka bardzo interesujących starć. Liga rozpocznie się od spotkania Radomiaka z beniaminkiem – Wieczystą Kraków.

Największe emocje pierwszego dnia mogą towarzyszyć jednak rywalizacji Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Interesująco zapowiadają się również mecze Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław i Wisły Kraków z GieKSą Katowice. Mistrz Polski Lech Poznań zmierzy się natomiast z Cracovią.

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Pierwsza kolejka będzie okazją do sprawdzenia formy drużyn po letnich przygotowaniach oraz oceny nowych transferów. Szczególną uwagę przyciągać mogą beniaminkowie rozgrywek. Już inauguracyjny weekend zapowiada się zatem jako mocny początek kolejnego kampanii w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.

Transmisje ze wszystkich starć będzie można śledzić na antenach CANAL+. Z kolei batalia z udziałem Widzewa Łódź i Motoru Lublin będzie także dostępna na antenie TVP Sport i stronie internetowej TVPSport.pl.

Pełny harmonogram 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy prezentuje się następująco:

24 lipca (piątek)

Radomiak Radom – Wieczysta Kraków, godz. 18:00

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, godz. 20:30

25 lipca (sobota)

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce, godz. 14:45

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, godz. 17:30

Lech Poznań – Cracovia, godz. 20:15

26 lipca (niedziela)

Raków Częstochowa – Wisła Płock, godz. 14:45

Widzew Łódź – Motor Lublin, godz. 17:30 (transmisja w TVP Sport)

Wisła Kraków – GKS Katowice, godz. 20:15

27 lipca (poniedziałek)

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, godz. 19:00