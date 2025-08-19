Benjamin Pavard w letnim okienku może opuścić Inter Mediolan. Jak się okazuje, Francuz może zostać klubowym kolegą Marcina Bułki. Neom FC za wszelką cenę chce pozyskać defensora - informuje "FCInter1908".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard może dzielić szatnię z Marcinem Bułką

Inter Mediolan wciąż nie zakończył budowy składu na nowy sezon. Już w poniedziałek podopieczni Cristiana Chivu podejmą Torino, a klub w dalszym ciągu pracuje na rynku transferowym. Ostatnio z obozu Nerazzurrich pojawiły się bardzo ciekawe informacje. Klub ma być zainteresowany pozyskaniem Jakuba Kiwiora z Arsenalu.

Zainteresowanie reprezentantem Polski nie jest przypadkowe. Inter Mediolan planuje bowiem w letnim okienku transferowym zakończyć współpracę z Benjaminem Pavardem. Od pewnego czasu francuski defensor znajduje się na celowniku Neom FC, czyli zespołu, w którym występuje Marcin Bułka. Serwis „FCInter1908” zdradził, że Saudyjczycy intensyfikują działania mające na celu pozyskanie obrońcy.

Neom FC będzie musiał spełnić finansowe żądania Interu Mediolan. Nerazzurri wycenili Benjamina Pavarda na 20 milionów euro. Taka kwota nie powinna stanowić problemu Saudyjczykom, choć sam zawodnik nieprzychylnie spogląda na ten kierunek. Ostatnio agent Francuza zaoferował jego usługi FC Barcelonie.

Benjamin Pavard jest związany z Interem Mediolan od 2023 roku. Dotychczas mistrz świata z 2018 roku rozegrał 69 spotkań w barwach Nerazzurrich. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie jedno trafienie, a także cztery asysty.