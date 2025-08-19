Jakub Kiwior tego lata może opuścić Arsenal. Polak wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku. Wśród chętnych na pozyskanie defensora Kanonierów znalazł się również Inter Mediolan - donosi "Corriere dello Sport".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Inter Mediolan wykazuje zainteresowanie Jakubem Kiwiorem

Jakub Kiwior znajduje się w trudnym położeniu. Reprezentant Polski nie ma pewnego miejsca w składzie Arsenalu. Ostatnio nie znalazł się również w kadrze meczowej na starcie z Manchesterem United. Defensor tego lata może zmienić barwy klubowe. Jego osoba wzbudza ogromne zainteresowanie. Wiele się mówiło ostatnio o 25-latku w kontekście przeprowadzki do FC Porto.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości klubowej Jakuba Kiwiora przekazuje dziennik „Corriere dello Sport”. Otóż polski zawodnik faktycznie może wkrótce wrócić do Serie A. Jednak AC Milan nie jest jedyną zainteresowaną stroną. Reprezentant naszego kraju znalazł się również na celowniku Interu Mediolan.

Wicemistrzowie Włoch poszukują następcy Benjamina Pavarda, który lada moment może opuścić klub. W kręgu zainteresowania Nerazzurrich znajduje się również Renato Veiga z Chelsea. Czas pokaże, który defensor ostatecznie zawita na Stadio Giuseppe Meazza. Jakub Kiwior jest jednym z kandydatów.

Reprezentant Polski natomiast w minionym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce Arsenalu. W tym czasie 25-letni defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika Kanonierów na 28 milionów euro.