Widzew Łódź potwierdził transfer Imada Rondicia

24-latek związał się z klubem dwuletnim kontraktem

Poprzednio reprezentował barwy Slovana Liberec

Oficjalnie: Imad Rondić nowym zawodnikiem Widzewa Łódź

Widzew Łódź za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowy potwierdził transfer napastnika. Do drużyny Janusza Niedźwiedzia zawitał Imad Rondić. 24-letni napastnik związał się z klubem dwuletnim kontraktem.

Z Bośni, przez Czechy, do Polski ⚽️



Imad Rondić nowym napastnikiem Widzewa Łódź 🇦🇹

Trzymajmy kciuki za 24-latka! 🙌#Rondić2025 — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) July 13, 2023

– Spodobał mi się styl gry drużyny. Też lubię, gdy zespół kreuje dużo sytuacji na strzelenie gola w meczu, i to pasuje do mnie, jako piłkarza. A do tego, jak już wspomniałem, również piękny stadion i kibice. Mam nadzieję strzelić dużo goli i walczyć z drużyną o miejsce w czołówce ligi – powiedział Bośniak na łamach oficjalnej strony Widzewa.

Imad Rondić poprzednio reprezentował barwy Slovana Liberec. W barwach tego czeskiego klubu rozegrał łącznie 115 spotkań. Udało mu się 18-krotnie wpisać na listę strzelców, a do tego zaliczyć 10 asyst.

