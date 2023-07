Z RC Lens do Ekstraklasy. Ciekawy transfer beniaminka

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Louveau Adrien

ŁKS Łódź wzmacnia się przed startem PKO Ekstraklasy

Do klubu dołączył 23-letni Francuz

Adrien Louveau w poprzednim sezonie grał w rezerwach RC Lens

Louveau nowym piłkarzem ŁKS-u Łódź

Adrien Louveau jest wychowankiem małego klubu – US Marquette, jednak ostatnie lata spędził w RC Lens, czyli aktualnym wicemistrzu Francji. 23-latek zadebiutował w Ligue 1 18 kwietnia 2021 spędzając na boisku siedem minut. Ostatnią kampanię spędził w rezerwach klubu, gdzie rozegrał 19 spotkań i strzelił 3 bramki w National 3. Kilkukrotnie był także w kadrze pierwszej drużyny w meczach Ligue 1.

Adrien Louveau związał się z ŁKS-em Łódź dwuletnim kontraktem obowiązującym do czerwca 2025 roku.

– Adrien to zawodnik bardzo dobrej akademii z Lens, gdzie ostatnio występował i przechodził wszystkie szczeble piłkarskiej edukacji. W ostatnim czasie był też kapitanem zespołu rezerw, w którym najczęściej grywał. Był też obecny przy pierwszym zespole, z którym często trenował – przyznał Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy ŁKS-u cytowany przez oficjalną stronę klubową.

– Adrien chciał poszukać możliwości dalszego rozwoju poza Francją, ponieważ wiemy jak wymagająca jest liga francuska dla zawodników. Oczywiście miał propozycję pozostania w Ligue 2, ale udało się go przekonać by przyjechał do Łodzi i rozpoczął treningi z nami – dodał.

