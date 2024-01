Hojbjerg powiedział “nie”. Transfer nie dojdzie do skutku

IMAGO / Andrew Yates Na zdjęciu: Pierre-Emile Hojbjerg

Pierre-Emile Hojbjerg szuka nowego klubu

Duńczyk odrzucił ofertę Lyonu

‘Zimowe okno transferowe zakończy się 31 stycznia’Zimowe okno transferowe zakończy się 31 stycznia

Lyon odrzucony. Pierre-Emile Hojbjerg powiedział “nie”

Pierre-Emile Hojbjerg w sezonie 2023/2024 stracił miejsce w podstawowym składzie Tottenhamu i wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie zmieni barwy klubowe. W ostatnich tygodniach Duńczyk był łączony przede wszystkim z transferem do francuskiego Olympique’u Lyon. Jednak według najnowszych informacji Sky Sports Germany do tych przenosin nie dojdzie.

Ponoć pomocnik Kogutów odmówił przenosin do Francji. Raczej nie może to dziwić, patrząc na fakt, że Lyon zajmuje odległe miejsce w tabeli i trudno mu będzie zakwalifikować się do europejskich pucharów.

Hojbjerg jest łączony także z Arabią Saudyjską, Atletico Madryt i Napoli. Z tych opcji najbardziej prawdopodobną wydają się przenosiny do Hiszpanii.