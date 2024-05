Hiszpańskie media rozpisują się o transferze Nuneza do FC Barcelony. Będzie hit?

Jednym z priorytetów Xaviego i działu sportowego FC Barcelony na nadchodzący sezon jest wzmocnienie linii ataku. Na liście życzeń trenera znalazł się Darwin Nunez, obecny napastnik Liverpoolu, który już wcześniej znajdował się na radarze Dumy Katalonii zanim The Reds wyłożyli za niego 75 milionów euro wykupując go z Benfiki.

Na zdjęciu: Darwin Nunez

Nunez łączony z FC Barceloną, ale transfer trudny do zrealizowania

Zainteresowanie FC Barcelony Darwinem Nunezem nasiliło się po niedawnej wizycie urugwajskiego napastnika u swojego rodaka, Ronalda Araujo w Barcelonie. Spotkanie to zbiegło się z kryzysem w relacjach zawodnika z Liverpoolem. Nunez zdecydował się nawet usunąć ze swoich mediów społecznościowych wszystkie zdjęcia w koszulce The Reds, co dodatkowo podsyciło spekulacje.

Jak przekazał Nicolas Saavedra z Radio Fenix w podcaście „Mss que Pelotas”, agent Nuneza, Jorge Mendes, jest bardzo zainteresowany zmianą klubu swojego klienta. – Mendes chce, aby opuścił Liverpool. Darwin jest zawodnikiem, którego bardzo ceni i ma wobec niego duże ambicje – przyznał. Wśród tych ambicji wymienia się właśnie Barcelonę.

Saavedra dodał, że Liverpool ustalił cenę za urugwajskiego napastnika na poziomie 85 milionów euro. Jednakże sam Nunez nie skupia się obecnie na pilnym opuszczeniu klubu. Jego głównym priorytetem w najbliższym czasie jest Copa America.

Barcelona musiałaby poświęcić Lewandowskiego

Transakcja ta niesie ze sobą duże wyzwania finansowe. Barcelona musi stosować się do zasad finansowego fair play oraz reguły 1:1, co oznacza, że klub musiałby sprzedać innego zawodnika, aby zarejestrować Nuneza. Istnieje możliwość, że zespół będzie zmuszony do transferu Roberta Lewandowskiego, aby umożliwić sprowadzenie Urugwajczyka.

Transfer Nuneza do Dumy Katalonii mógłby znacząco odmienić ofensywne opcje zespołu, ale wszystko zależy od wyników finansowych i strategii zarządzania klubem, które będą decydować o możliwościach realizacji tego ambitnego planu.

Zobacz również: Chelsea na dobrej drodze? Boehly chwali postępy pod wodzą Pochettino