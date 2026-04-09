Manchester United może sprowadzić reprezentanta Walii

Harry Wilson na radarze Manchesteru United

Manchester United planuje dużą aktywność podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Angielski klub chce wzmocnić skład, aby w kolejnym sezonie z powodzeniem rywalizować na kilku frontach. Niewykluczone, że włodarze z Old Trafford skupią się na zwiększeniu rywalizacji w formacji ofensywnej, zwłaszcza że Mohamed Salah potwierdził odejście, a przyszłość Joshuy Zirkzee oraz Masona Mounta stoi pod znakiem zapytania.

Jak podaje Ekrem Konur, Manchester United może skorzystać z okazji rynkowej, sięgając po Harry’ego Wilsona. Kontrakt 29-letniego skrzydłowego z Fulham obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku i wiadomo już, że nie zostanie przedłużony.

To oznacza, iż wszechstronny Walijczyk wkrótce będzie dostępny na bardzo korzystnych warunkach, a mianowicie bez kwoty odstępnego. Jego dużym atutem jest fakt, że potrafi on występować na niemal wszystkich pozycjach w linii ataku.

Wilson, którym interesują się również Liverpool, Tottenham Hotspur, Crystal Palace oraz Aston Villa, z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Whites od lipca 2021 roku. Wówczas trafił na Craven Cottage za 14 milionów euro właśnie ze wspomnianego wyżej Liverpoolu. W aktualnym sezonie pojawił się na boisku w 34 spotkaniach, zdobył 11 bramek i zanotował 7 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 69-krotnego reprezentanta Walii na około 25 milionów euro.