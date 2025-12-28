Real dostał ofertę za Rodrygo od giganta. Decyzja nie mogła być inna

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Manchester City złożył ofertę w wysokości 80 mln euro za Rodrygo

Manchester City od dawna jest zainteresowany pozyskaniem Rodrygo. Pep Guardiola uważa, że skrzydłowy idealnie pasowałby do jego zespołu.

Mimo to Real Madryt nie zamierza go sprzedawać. Jak przekonuje „Fichajes” angielski gigant zaproponował 60 milionów euro plus 20 milionów w formie bonusów zależnych od wyników sportowych. Dla Królewskich taka oferta była nie do przyjęcia. W związku z tym rozmowy szybko utknęły w martwym punkcie.

Florentino Perez uznał, że oferta jest zbyt niska i nie będzie akceptował propozycji, których kwota transferu zależy od spełnienia warunków bonusów. Dlatego Obywatele szybko otrzymali odmowną odpowiedź.

24-latek ma za sobą słabszy okres, jednak w ostatnim czasie doszło do poprawy jego gry. Dzięki temu odzyskał miejsce w składzie, a Królewscy tym bardziej nie chcą go teraz sprzedawać. Zawodnik jest wyceniany przez działaczy na większą kwotę niż proponowane 80 milionów euro.

Co więcej, piłkarz ma ważny kontrakt do 2028 roku, a Xabi Alonso darzy go zaufaniem. W bieżącym sezonie Brazylijczyk wystąpił w 21 spotkaniach, w których strzelił dwie bramki i zanotował cztery asysty.

