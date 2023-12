IMAGO / Richard Sellers Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane to arcyważny piłkarz Bayernu Monachium

Gwiazda budzi jednak sporo wątpliwości

Nie wiadomo, czy napastnik zostanie na Allianz Arenie

Leroy Sane nie składa deklaracji. Niepewna przyszłość gwiazdy Bayernu

Leroy Sane od dłuższego czasu jest łączony z opuszczeniem Bayernu Monachium. W przestrzeni medialnej pojawiło się wiele plotek łączących napastnika z takimi klubami jak m.in. Liverpool i FC Barcelona.

Sam piłkarz nie chce rozwiewać wątpliwości. Leroy Sane jest daleki od składania deklaracji, co powoli zaczyna niepokoić środowisko Bawarczyków. Kontrakt gwiazdora wygasa w czerwcu 2025 roku.

– Mam świadomość, że ten temat będzie teraz coraz częściej poruszany. Kibice chcą o tym wiedzieć, media o to pytają. Ale na razie nie myślę o tym zbyt wiele. Chcę utrzymać swój rytm i kontynuować grę. W pewnym momencie usiądziemy razem i podejmiemy decyzję. Ale jest jeszcze czas. Teraz patrzę na to, co dzieje się w terenie, a nie w biurach – ocenił Sane cytowany przez serwis Fichajes.