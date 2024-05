fot. Michael Bulder / Alamy Na zdjęciu: Wesley Sneijder

Vazquez za słaby na Real Madryt?

Real Madryt przybliżył się do finału Ligi Mistrzów. We wtorek rozegrał pierwszy półfinałowy mecz z Bayernem Monachium na Allianz Arena. Po zaciętym widowisku padł remis 2-2, który w uprzywilejowanej pozycji stawia Królewskich, którzy w rewanżu zagrają przed własną publicznością. Bawarczycy do awansu potrzebują korzystnego rezultatu na Santiago Bernabeu.

Spotkanie zaczęło się od mocnego uderzenia Realu – na prowadzenie gości wyprowadził Vinicius Junior, który skorzystał z kapitalnego podania Toniego Kroosa. Po przerwie to Bayern zanotował zabójcze minuty – najpierw do siatki trafił Leroy Sane, a chwilę później rzut karny wykorzystał Harry Kane. Mecz zakończył się remisem 2-2, gdyż arbiter podyktował drugą jedenastkę, tym razem dla Królewskich. Z okazji skorzystał Vinicius, notując dublet w hitowym starciu.

Poszczególnych piłkarzy po końcowym gwizdku ocenił Wesley Sneijder. Skupił się na Lucasie Vazquezie, kompletnie go miażdżąc. Legendarny pomocnik stwierdził, że Hiszpan nie jest godny gry dla Realu Madryt.

– On jest niegodny Realu! Jeśli jesteś fanem tego klubu, na pewno zakochałeś się w Vazquezie, ale to nie jest dobry obrońca. Jak możesz wystawić nogę w takim momencie? To nie do przyjęcia! Real powinien się cieszyć, że w przyszłym tygodniu wróci Carvajal – grzmiał Sneijder.

Vazquez zastępował we wtorek zawieszonego za żółte kartki Daniego Carvajala. Hiszpan sprokurował rzut karny, który w efekcie dał Bayernowi Monachium prowadzenie, a ostatecznie remis.