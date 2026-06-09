FC Barcelona zbliża się do sprzedaży Marca Casado. Jak się okazuje, nie tylko Manchester United patrzy w kierunku Hiszpana. Również Chelsea wykazuje zainteresowanie pomocnikiem - donosi "TEAMtalk".

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Chelsea dołącza do walki. Marc Casado ma w czym wybierać

FC Barcelona tworzy skład na kolejny sezon. Już wiemy, że z klubem rozstanie się Jules Kounde. Kolejnym nazwiskiem w zasadzie skreślonym jest Marc Casado. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Manchester United interesuje się Hiszpanem. Teraz serwis „TEAMtalk” zdradza, że Czerwone Diabły mają poważnego rywala. Chelsea dołącza bowiem do walki o transfer Hiszpana.

Marc Casado ma w czym wybierać. Manchester United jednak w tym momencie wyprzedza Chelsea. Czerwone Diabły przeprowadziły już rozmowy na temat transferu zawodnika FC Barcelony. The Blues muszą zatem reagować, jeśli chcą pozyskać Hiszpana. Pozycja londyńczyków jest znacznie niższa, ponieważ nie będą grali w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. A to właśnie bierze pomocnik Dumy Katalonii pod uwagę.

Ostatnie miesiące były niezwykle trudne dla Marca Casado. Hiszpan przestał odgrywać znaczącą rolę u Hansiego Flicka i głównie przesiadywał na ławce rezerwowych. Zawodnik zaczął zatem rozglądać się za nowym pracodawcą, a sama FC Barcelona poszukuje funduszy na inne wzmocnienia. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje pomocnik Dumy Katalonii.

W poprzednim sezonie Marc Casado rozegrał 34 spotkania w koszulce FC Barcelony. Hiszpan nie zdołał wpisać się na listę strzelców i może się pochwalić tylko jedną asystą.