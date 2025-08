Guardiola poprosił o gwiazdę Realu Madryt. „Może oddać nawet Haalanda”

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland i Pep Guardiola

Bellingham celem transferowym Guardioli

Manchester City rozgląda się za nowym liderem środka pola po odejściu Kevina De Bruyne. Guardiola uważa, że nie ma lepszego kandydata niż Jude Bellingham. Anglik, mimo że niedawno przeszedł operację i będzie pauzował kilka miesięcy, wciąż jest na radarze Obywateli. Hiszpański szkoleniowiec miał przekazać władzom klubu, że to zawodnik, którego trzeba sprowadzić za wszelką cenę.

Jak podaje „Defensa Central”, Guardiola jest tak zdeterminowany, że w zamian za Bellinghama byłby gotów oddać każdego ze swoich obecnych zawodników, nawet Erlinga Haalanda. Taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny. Real Madryt wyklucza sprzedaż swojego pomocnika i nie zamierza rozważać za niego żadnych ofert.

Dla Florentino Pereza Anglik to kluczowy piłkarz. To właśnie on, a nie Vinicius czy Kylian Mbappe ma mieć największy wpływ na grę i szatnię. Sam 22-latek również nie chce zmieniać klubu.

W tej sytuacji transfer do Premier League wydaje się mało realny, pomimo ogromnej determinacji ze strony Pepa Guardioli. Bellingham jest dla klubu ze stolicy Hiszpanii zbyt ważny, żeby myśleć o jego sprzedaży.

