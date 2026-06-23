Koniec spekulacji. Nsame podpisuje nowy kontrakt!

14:09, 23. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

W ostatnich tygodniach dużo dyskutowano o przyszłości JP Nsame. Piłkarz czekał na sygnał z Legii, ale teraz wszystko jest już jasne. Kolejnych zwrotów akcji nie będzie.

Jean-Pierre Nsame
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Zaskakujący finał sprawy

Jean-Pierre Nsame miał bardzo dobry początek ubiegłego sezonu w Legii, ale potem wszystko brutalnie przerwała kontuzja. I choć Kameruńczyk zdołał wrócić do gry pod koniec sezonu (strzelił nawet trzy gole), to Legia Warszawa postanowiła go pożegnać.

Albo inaczej: klub może i chciał zatrzymać Kameruńczyka, ale nie miał na to środków. Legia miała się odezwać, gdyby kogoś udało się jej sprzedać, ale to nie nastąpiło. Kolejnych zwrotów akcji czy przełomu w ostatnim momencie już nie będzie. Jak pisaliśmy wczoraj, sprawy nabrały mocnego przyspieszenia.

Czas na podpis

Z naszych informacji wynika, że dziś po południu Jean-Pierre Nsame podpisze umowę z Pogonią Szczecin. Jeszcze w weekend zawodnik mógł się wahać jaką destynację wybrać. Na stole miał dwie propozycje, Pogoń i Wieczystą.

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Nsame czekał na ewentualny ruch Legii, ale się nie doczekał. Skończyło się na zapewnieniach Papszuna, że chciałby go w swoim zespole. Nie poszły jednak za tym konkrety, więc w poniedziałek przed południem Nsame wsiadł do samolotu na linii Warszawa – Szczecin.

Kontrakt 1+1?

Wczoraj przeszedł pierwszą część badań, ale w międzyczasie Pogoń zmieniła trenera. Zawodnik rozmawiał jednak z nowym szkoleniowcem, a dziś dokończył testy i podpisze umowę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to kontrakt na rok z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

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