Grabara może zmienić klub. Interesuje się nim uczestnik Ligi Mistrzów

Kamil Grabara i jego VfL Wolfsburg mogą spaść z Bundesligi. Jeśli tak się stanie, Polak będzie szukał nowego klubu. Z informacji voetbalnieuws.be wynika, że znalazł się na radarze Club Brugge.

Club Brugge interesuje się transferem Grabary

Kamil Grabara od lipca 2024 roku jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg. Pobyt w Bundeslidze nie idzie jednak po jego myśli. Choć regularnie mówi się o nim jako o jednym z najlepszych bramkarzy w lidze, tak postawa zespołu pozostawia wiele do życzenia. Bieżące rozgrywki to istna tragedia Wilków. Wszystko wskazuje na to, że znany klub spadnie z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Na sześć kolejek przed końcem Wolfsburg ma sześć punktów straty do bezpiecznego miejsca w tabeli. Nie da się ukryć, że w razie spadku Grabara prawdopodobnie będzie szukał nowego pracodawcy. Na brak ofert z pewnością nie będzie narzekał.

Już teraz pojawiła się informacja, że pojawił się klub, który byłby zainteresowany reprezentantem Polski. Jak poinformował serwis voetbalnieuws.be, chodzi o Club Brugge. Co prawda, nie jest to drużyna z TOP5 lig w Europie, ale regularnie gra w Lidze Mistrzów. W tym sezonie awansowali do rundy play-off, w której odpadli po dwumeczu z Atletico Madryt. W Belgii regularnie biją się o mistrzostwo.

Grabara podczas pobytu w Wolfsburgu rozegrał 61 meczów, w których zachował 11 czystych kont. Co ciekawe, Polak ma już za sobą doświadczenie w Lidze Mistrzów, ponieważ wcześniej grywał w elitarnych rozgrywkach, gdy bronił barw Kopenhagi. Ostatnio stał się także „jedynką” reprezentacji Polski. W barażach o awans na Mistrzostwa Świata zastąpił kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego.