Grabara może zmienić klub. Interesuje się nim uczestnik Ligi Mistrzów

15:08, 6. kwietnia 2026
Źródło: voetbalnieuws.be

Kamil Grabara i jego VfL Wolfsburg mogą spaść z Bundesligi. Jeśli tak się stanie, Polak będzie szukał nowego klubu. Z informacji voetbalnieuws.be wynika, że znalazł się na radarze Club Brugge.

Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara od lipca 2024 roku jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg. Pobyt w Bundeslidze nie idzie jednak po jego myśli. Choć regularnie mówi się o nim jako o jednym z najlepszych bramkarzy w lidze, tak postawa zespołu pozostawia wiele do życzenia. Bieżące rozgrywki to istna tragedia Wilków. Wszystko wskazuje na to, że znany klub spadnie z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Na sześć kolejek przed końcem Wolfsburg ma sześć punktów straty do bezpiecznego miejsca w tabeli. Nie da się ukryć, że w razie spadku Grabara prawdopodobnie będzie szukał nowego pracodawcy. Na brak ofert z pewnością nie będzie narzekał.

Już teraz pojawiła się informacja, że pojawił się klub, który byłby zainteresowany reprezentantem Polski. Jak poinformował serwis voetbalnieuws.be, chodzi o Club Brugge. Co prawda, nie jest to drużyna z TOP5 lig w Europie, ale regularnie gra w Lidze Mistrzów. W tym sezonie awansowali do rundy play-off, w której odpadli po dwumeczu z Atletico Madryt. W Belgii regularnie biją się o mistrzostwo.

Grabara podczas pobytu w Wolfsburgu rozegrał 61 meczów, w których zachował 11 czystych kont. Co ciekawe, Polak ma już za sobą doświadczenie w Lidze Mistrzów, ponieważ wcześniej grywał w elitarnych rozgrywkach, gdy bronił barw Kopenhagi. Ostatnio stał się także „jedynką” reprezentacji Polski. W barażach o awans na Mistrzostwa Świata zastąpił kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości