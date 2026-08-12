Górnik Zabrze rusza po nowego pomocnika. To 22-latek z mistrza Węgier

Górnik Zabrze jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Rajmunda Totha z Gyor. Jak podaje profil "Hungarian Football Xtra" na X, 22-letni pomocnik znalazł się na celowniku Trójkolorowych.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Rajmund Toth na radarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze może wkrótce wykonać ruch w sprawie kolejnego wzmocnienia. Według informacji przekazanych przez Hungarian Football Xtra za CsakFoci klub jest mocno zainteresowany Rajmundem Tothem. W grze pozostaje również kierunek turecki. Wcześniej zawodnikiem interesowały się Nurnberg oraz Brondby, ale transfer do jednego z tych klubów jest obecnie mało prawdopodobny.

Toth ma 22 lata i występuje przede wszystkim jako defensywny pomocnik. W poprzednim sezonie był ważnym zawodnikiem Gyor. Rozegrał 30 spotkań ligowych i spędził na murawie ponad 2000 minut. W tym czasie zanotował cztery asysty. Serwis Transfermarkt wycenia obecnie węgierskiego piłkarza na 900 tysięcy euro.

Zainteresowanie ze strony Zabrzan może oznaczać próbę wzmocnienia środka pola jeszcze podczas trwającego okna transferowego. Na razie nie ma jednak informacji o toczących się rozmowach pomiędzy klubami. Węgierskie źródło wskazuje jedynie na duże zainteresowanie Górnika. Turecka opcja także pozostaje aktualna, dlatego przyszłość pomocnika nie została jeszcze przesądzona.

Trójkolorowi koncentrują się obecnie również na rywalizacji z Ferencvarosi. Pierwszy pojedynek rozegrany na Węgrzech w eliminacjach Ligi Europy zakończył się porażką Zabrzan 0:1. Rewanż rozpocznie się w czwartek o godzinie 19:00. Górnik przystąpi do niego po udanym weekendzie w Ekstraklasie. Zespół pokonał Radomiaka Radom i odniósł drugie ligowe zwycięstwo w tym sezonie.