Górnik Zabrze rozwiązał kontrakt z doświadczonym zawodnikiem

14:26, 29. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Górnik Zabrze

Górnik Zabrze zdecydował się na rozwiązanie kontraktu z Luką Zahoviciem, czytamy w oficjalnym komunikacie klubu. Tym samym Słoweniec ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

Piłkarze Górnika
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika

Zahović nie jest już zawodnikiem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze kontynuuje porządkowanie kadry przed startem rundy wiosennej w PKO Ekstraklasie. W środę na wypożyczenie odszedł Maksymilian Pngot, który w najbliższych miesiącach będzie reprezentował barwy I-ligowego ŁKS-u Łódź. Jak się okazuje to nie był koniec decyzji kadrowych zabrzańskiego klubu. W czwartek poinformowano, że z klubem rozstał się Luka Zahović.

– Trwająca półtora roku przygoda słoweńskiego napastnika z Górnikiem dobiegła końca. Luka Zahović opuszcza Zabrze. Kontrakt Słoweńca z Klubem został rozwiązany za porozumieniem stron – czytamy w oficjalnym komunikacie. Dla Trójkolorowych wystąpił w 41 spotkaniach zdobywając dziesięć goli i notując pięć asyst. Latem ubiegłego roku Słoweniec doznał kontuzji. Wrócił w październiku, ale nie zdołał się przebić do składu pod wodzą Michała Gasparika.

W styczniu ogłoszono, że napastnik nie jedzie z zespołem na obóz i ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Zahović był najpierw łączony z transferem do Śląska Wrocław. Następnie pojawiły się doniesienia, że może jednak wyjechać z Polski, a gracz otrzymał bardzo konkretną ofertę z Rumunii. Prawdopodobnie chodzi o CFR Cluj.

Już bez Zahovicia, Górnik przygotowuje się do sobotniego meczu ligowego z Piastem Gliwice. Michał Gasparik przed tym pojedynkiem przekazał znakomite wieści. Wszyscy piłkarze Trójkolorowych są dostępni do gry.

