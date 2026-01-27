Zahović opuści Polskę? Zaskakujący kierunek dla piłkarza Górnika Zabrze! [NASZ NEWS]

Luka Zahović jest bardzo bliski opuszczenia Górnika Zabrze. Z naszych informacji wynika, że Słoweniec właśnie otrzymał ciekawą ofertę i może opuścić Polskę.

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Luka Zahović

Drugie podejście do odejścia

Choć Luka Zahović ma kontrakt z Górnikiem Zabrze do czerwca tego roku, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Słoweniec opuści szeregi 14-krotnego mistrza Polski już w tym okienku. Tak naprawdę syn słynnego Zlatko był już jedną nogą poza Górnikem latem, ale ostatecznie nie doszło wtedy do przeprowadzki do Wieczystej.

Teraz jednak to odejście powinno stać się faktem, tym bardziej, że zabrzanie oficjalnie ogłosili, że dwaj napastnicy, Zahović i Barbosa, mają wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Kilka dni temu informowaliśmy, że temat Zahovicia pojawił się w Śląsku Wrocław. Sprawa według naszej wiedzy jest aktualna, ale w tym temacie brakuje konkretów.

Zaskakująca oferta z… Rumunii

Te natomiast pojawiły się z zupełnie nieoczekiwanego kierunku. Otóż dotarły do nas wieści, że Zahović otrzymał właśnie bardzo konkretną ofertę z… Rumunii!

Oczywiście, chodzi o ekstraklasę, co więcej o znany klub. W tym momencie to właśnie Rumuni są najbardziej zdecydowani i bardzo możliwe, że to właśnie tam Zahović będzie kontynuował karierę.

Jak wiadomo, kontrahent musi się jeszcze dogadać z Górnikiem, ale to nie powinno stanowić problemu, skoro zabrzanie oficjalnie oświadczyli, że nie wiążą już przyszłości z tym piłkarzem.