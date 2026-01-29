Real próbuje ratować sezon. Proponuje 100 mln euro za Argentyńczyka

Real Madryt po serii rozczarowań planuje zdecydowany ruch na rynku transferowym. Według Fichajes Florentino Perez jest gotów zaoferować Tottenhamowi aż 100 milionów euro za Cristiana Romero, by ratować sezon.

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt reaguje na kryzys, Romero priorytetem w obronie

Real Madryt znalazł się w trudnym momencie po ostatnich niepowodzeniach. Sensacyjna porażka z Albacete w Pucharze Króla oraz brak bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów po przegranej z Benfiką mocno uderzyły w pozycję klubu. Konieczność gry w barażach została odebrana jako kompromitację.

Największym problemem pozostaje defensywa. Kontuzja Edera Militao wykluczyła go na długi czas, a pozostali środkowi obrońcy nie dają stabilności. Raul Asencio nie spełnia oczekiwań na najwyższym poziomie. Dean Huijsen wciąż zbiera doświadczenie. Antonio Rudiger i David Alaba zmagają się z problemami zdrowotnymi, co uniemożliwia zachowanie ciągłości.

W tej sytuacji władze klubu uznały, że potrzebny jest lider gotowy do gry od zaraz. Wybór padł na Cristiana Romero z Tottenhamu. Argentyńczyk ma wnieść agresję, charakter oraz porządek w linię obrony, która zimą stała się największą słabością zespołu.

Za operacją ma mocno stać Alvaro Arbeloa. Trener Realu Madryt dał zielone światło dla tego profilu, widząc w Romero fundament nowej defensywy. Klub liczy, że obecność mistrza świata uporządkuje grę i zdejmie presję z młodszych zawodników. Florentino Perez jest gotów na odważny ruch finansowy. Oferta w wysokości 100 milionów euro ma przekonać Tottenham do rozmów.

Zobacz również: Arbeloa powiedział wprost, kto jest odpowiedzialny za porażkę Realu