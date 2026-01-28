PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Maksymilian Pingot o krok od ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź przygotowuje się do wiosennego grania w Betclic 1. Lidze. Rycerze Wiosny mają za sobą nieudaną jesień, ponieważ zeszli na zimową przerwę dopiero na 11. lokacie w tabeli. Dotychczas pierwszoligowiec nie jest zbyt wyrywny podczas styczniowego okienka. Klub nie pozyskał do tej pory żadnego nowego gracza, ale wkrótce może się to zmienić.

Z informacji przekazanych przez Kamila Bętkowskiego w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że ŁKS Łódź jest bliski pozyskania nowego defensora. I to prosto z PKO Ekstraklasy. W kręgu zainteresowań Rycerzy Wiosny znalazł się Maksymilian Pingot, który na co dzień reprezentuje barwy Górnika Zabrze. Obrońca miałby trafić do pierwszoligowca w ramach wypożyczenia.

Górnik Zabrze nieprzypadkowo poszukuje Maksymilianowi Pingotowi nowego otoczenia na krótki okres. Młody obrońca miałby problemy z liczbą minut, po tym jak klub zdecydował się na transfer Pawła Bochniewicza. Wypożyczenie będzie dobrą okazją dla 22-latka na złapanie regularnej gry i zdobycie odpowiedniego doświadczenia.

Maksymilian Pingot w zeszłorocznym letnim okienku zamienił Lech Poznań na Górnik Zabrze. Do tej pory młody obrońca rozegrał 11 spotkań pod okiem Michala Gasparika. 22-latek nie ma na koncie trafienia ani asysty.