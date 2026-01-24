Śląsk szuka napastnika. Piłkarz z Ekstraklasy przymierzany do klubu z Wrocławia [NASZ NEWS]

W Zabrzu nie ma przyszłości
Luka Zahović miał ciekawy okres w Zabrzu, ale od dłuższego czasu Górnik nie wiąże z nim już przyszłości. Wprawdzie pojawiały się informacje, że Słoweniec może wrócić do ojczyzny, ale z naszych ustaleń wynikało, że Zahović woli zostać w Polsce.
W poprzednim okienku transferowym Zahović był bliski przejścia do Wieczystej, ale to nie wypaliło. Potem łączono go z Zagłębiem Lubin, Arką Gdynia i Motorem Lublin, ale w żadnym z tych klubów temat się nie rozwinął.
Kolejny zastrzyk z miasta
Z naszych najnowszych informacji wynika natomiast, że pojawił się temat jego przejścia do Śląska Wrocław. Sprawa nie jest (jeszcze) na zaawansowanym etapie, ale możliwe, że się rozwinie, bo wrocławianie szukają napastnika, a po ostatniej dotacji z miasta (30 mln złotych) mają fundusze na realizację wzmocnień.