Górnik Zabrze usłyszał dobre wieści przed Piastem. Gasparik zabrał głos

Górnik Zabrze przygotowuje się do sobotniego meczu z Piastem Gliwice, a Michał Gasparik przekazał znakomite wieści, które z pewnością ucieszą wszystkich kibiców Trójkolorowych.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik bez problemów kadrowych na Piasta

Górnik Zabrze ma za sobą całkiem udaną rundę jesienną w PKO Ekstraklasie. Obecnie jest wiceliderem rozgrywek mając tyle samo punktów, co pierwsza w tabeli Wisła Płock. Trójkolorowi w pierwszym oficjalnym meczu w 2026 roku zmierzą się z Piastem Gliwice. Początek spotkania w sobotę o godzinie 14:45.

Jak to zwykle bywa w Górniku przy okazji otwartego okienka transferowego, w drużynie doszło do kilku zmian. Największą wyrwą jest sprzedaż Ousmane Sowa, ale klub dokonał też kilku wzmocnień. Michał Rakoczy, Borislav Rupanov, Lukas Sadilek, Mathias Sauer, Brandon Domingues, a także Paweł Bochniewicz to nowe nabytki 14-krotnych mistrzów Polski.

Ekipa ze Śląska zazwyczaj szuka okazji na rynku transferowym. Do drużyny zwykle trafiają piłkarze po kontuzjach lub tacy, którzy nie potrafili przebić się do składu we wcześniejszych klubach. Tutaj takim przykładem są Bochniewicz i Domingues. Wynikiem tego często był, fakt, że tacy zawodnicy potrzebowali kilku tygodni, aby złapać rytm. Tym razem ma być jednak inaczej.

Michał Gasparik zapowiedział, że wszyscy zawodnicy są gotowi do gry. – Wszyscy zawodnicy, którzy do nas doszli są gotowi do gry. Podobnie jak Patrik Hellebrand, którego trochę oszczędzaliśmy, ale jest już w pełnej dyspozycji – powiedział szkoleniowiec Górnika cytowany przez Marcina Ziacha w serwisie „X”.

Tym samym zapowiada się bardzo ciekawe widowisko przy Roosevelta. Górnik ma ambicje, by zaistnieć w czołówce ligi, a Piast musi uciekać przed strefą spadkową. Spotkanie obejrzy około 24-25 tysięcy widzów.

