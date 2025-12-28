Piłkarz z La Liga blisko Górnika! Zabrzanie chcieli go już latem [NOWE INFORMACJE]

Górnik Zabrze przystępuje do zimowych ruchów transferowych. W Hiszpanii pojawiły się informacje, że do Polski trafi gracz Realu Oviedo. Goal.pl sprawdził te wieści i okazuje się, że ten transfer faktycznie wkrótce powinien dojść do skutku.

Aflo Co. Ltd./Alamy Na zdjęciu: Brandon Domingues

Do dwóch razy sztuka

Górnik Zabrze w ostatnich dniach miał dla swoich kibiców kilka dobrych informacji. 14-krotny mistrz Polski poinformował o przedłużeniu umowy przez Lukasa Ambrosa, Erika Janżę i Rafała Janickiego. W klubie wciąż jest też Patrik Hellebrand, za którego ofertę złożyła niedawno Pogoń Szczecin.

Zaczynają się też transfery przychodzące. Jak podał dziennik La Nueva Espania nowym graczem Górnika ma zostać Brandon Domingues. We własnych źródłach potwierdziliśmy, że ta informacja jest prawdziwa i ten zawodnik powinien się już wkrótce pojawić w Zabrzu.

Co ciekawe, to nie jest nowy temat. Górnik bardzo mocno zabiegał o Dominguesa już latem, ale wtedy piłkarz wybrał La Liga. W Realu Oviedo nie zdołał się jednak przebić (nie zadebiutował w lidze, zaliczył jeden mecz w Pucharze Króla) i ma zostać wypożyczony (z opcją wykupu) właśnie do Górnika. Czyli, co się odwlecze, to nie uciecze.

Świetny sezon w Debreczynie

Górnik zwrócił uwagę na Francuza ze względu na udane występy tego gracza na Węgrzech. Zwłaszcza poprzedni sezon w barwach Debreczyna ten ofensywny pomocnik (może też grać na skrzydłach) miał bardzo udany. W lidze węgierskiej rozegrał wtedy 31 spotkań, w których strzelił 12 goli i zaliczył 3 asysty.

Na Węgrzech 25-letni obecnie Domingues grał jeszcze w Honvedzie, a we Francji w Troyes, w barwach którego zaliczył 11 meczów w lidze francuskiej (1 bramka). Sezon wcześniej, w Ligue 2, było to 18 występów, 3 gole, asysta i awans.



Kontrakt z Oviedo ma do lata 2028 roku, ale, jak wspomniano powyżej, Górnik ma mieć klauzulę wykupu. W porównaniu z latem warunki jego pozyskania przez zabrzan są teraz dużo bardziej korzystne dla polskiej strony.