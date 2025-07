Górnik szykuje wypożyczenie. Piłkarz może trafić do ligowego beniaminka

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Wiktor Nowak może zostać wypożyczony z Górnika Zabrze do Polonii Bytom

Górnik Zabrze w porównaniu do poprzedniej kampanii zmienił się nie do poznania. Jak na razie 14-krotny mistrz Polski pozyskał jedenastu nowych graczy. Jeden z nich może jednak udać się na wypożyczenie, o czym wieści przekazał dziennikarz Szymon Janczyk z Weszlo.

Znany insider dał do zrozumienia Wiktor Nowak może zostać wypożyczony do innego śląskiego klubu. Polonia Bytom po awansie do Betclic 1. Ligi może dać środkowemu pomocnikowi szanse na więcej regularnych występów niż Górnik i to może być kluczowe w kontekście rozwoju zawodnika.

Nowak to piłkarz, który ma za sobą udany sezon w barwach Znicza Pruszków. W ostatnim sezonie ofensywny gracz rozegrał łącznie 34 spotkania, notując w nich siedem trafień i sześć asyst. Gdyby transakcja z udziałem piłkarza stała się faktem, byłoby to kolejne bardzo ciekawe wzmocnienie bytomian przed startem nowego sezonu.

Niebiesko-czerwoni ligowe granie zaczną 19 lipca o wyjazdowej potyczki z Górnikiem Łęczna. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:30. Tydzień później Polonia rozegra kolejny mecz w roli gościa, grając z Chrobrym Głogów. Z kolei w trzeciej kolejce na drodze beniaminka stanie ŁKS i to też starcie na wyjeździe. Polonia pierwszy mecz u siebie rozegra dopiero w czwartej serii gier w starciu przeciwko Stali Rzeszów.

Czytaj także: Królewski zabrał głos. Co dalej z Rodado i Dudą?