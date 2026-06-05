Real zaproponuje 150 mln euro za gwiazdora. Romano zdradził nazwisko

Florentino Perez zapowiedział, że złoży ofertę w wysokości 150 milionów euro za gwiazdę światowego futbolu, nie zdradzając nazwiska tego piłkarza. Jak ujawnił Fabrizio Romano, Real Madryt będzie starał się o Michaela Olise.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Michael Olise marzeniem Florentino Pereza

Florentino Perez udzielił wczoraj głośnego wywiadu, w którym zapowiedział, że już we wtorek złoży ofertę opiewającą na 150 milionów euro za jedną z największych gwiazd światowego futbolu. Sternik Realu Madryt, który w niedzielnych wyborach najprawdopodobniej ponownie zostanie mianowany na prezydenta hiszpańskiego klubu, nie zdradził jednak nazwiska zawodnika znajdującego się na szczycie listy życzeń Królewskich. Wypowiedź doświadczonego działacza natychmiast wywołała lawinę spekulacji w mediach oraz wśród kibiców.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, celem Florentino Pereza ma być Michael Olise. Według włoskiego dziennikarza 16-krotny reprezentant Francji został już poinformowany o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt. Ewentualna transakcja nie będzie jednak łatwa do przeprowadzenia, ponieważ wiele zależy od stanowiska Bayernu Monachium. Jeszcze niedawno przedstawiciele bawarskiego klubu zapewniali bowiem, że zamierzają odrzucać wszystkie propozycje za swojego kluczowego skrzydłowego i nie planują rozstawać się z nim w najbliższym czasie.

Olise z powodzeniem występuje w barwach zespołu Die Roten od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę z Crystal Palace za 53 miliony euro. Od tego momentu jego rozwój nabrał jeszcze większego tempa, a 24-letni Francuz stał się jedną z najważniejszych postaci bawarskiej drużyny. W minionym sezonie rozegrał 52 spotkania, zdobył 22 bramki i zanotował aż 31 asyst. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 150 milionów euro, czyli dokładnie tyle, ile ma wynosić oferta przygotowywana przez Florentino Pereza.