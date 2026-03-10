Jovicević na radarze kolejnego klubu. W tle trudna misja

11:59, 10. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  UA-Football

Igor Jovicević niedawno zakończył swoją pracę w Widzew Łódź. Wygląda jednak na to, że Chorwat nie będzie długo bez zatrudnienia. Konkretne wieści przekazał portal UA-Football.

Igor Jovicević
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Igor Jovićević może przejąć stery nad Karpatami Lwów

Igor Jovicević ogólnie nie ma za sobą kompletnie nieudanej przygody w PKO BP Ekstraklasa jako szkoleniowiec Widzewa Łódź. Po starciu 1/4 finału STS Pucharu Polski władze klubu podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z Chorwatem. Jego miejsce zajął trener Aleksandar Vuković, mający już nawet za sobą premierowe zwycięstwo w nowym klubie. Tymczasem wygląda na to, że 52-latek może niebawem wrócić na ławkę trenerską. Konkretne wieści przekazał serwis UA-Football.

Źródło twierdzi, że Karpaty Lwów wykazują zainteresowanie Joviceviciem. Gdyby finalnie były szkoleniowiec Widzewa przejął stery nad ekipą z Ukrainy, stanąłby przed wyzwaniem walki o uniknięcie spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju.

Karpaty Lwów obecnie plasują się na 11. miejscu w tabeli, mając 20 punktów na koncie. Ekipa ze Lwowa ma tylko jedno oczko przewagi nad strefą drużyn zagrożonych spadkiem. W tym roku Karpaty jeszcze nie zaznały smaku zwycięstwa. Ogólnie drużyna po raz ostatni wygrała 8 listopada minionego roku, gdy lwowianie okazali się lepsi od Krywbas Krzywy Róg (1:0).

Tymczasem przed przerwą reprezentacyjną zespół Fran Fernández ma do rozegrania jeszcze dwa mecze. W najbliższym czasie Karpaty Lwów zmierzą się kolejno z FK Poltava i Obołoń Kijów. Z kolei po przerwie na mecze kadry drużyna ze Lwowa zagra z Dynamo Kijów.

