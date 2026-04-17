Inter Mediolan w piątkowy wieczór podejmie Cagliari Calcio w Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Manuel Akanji

Inter – Cagliari, gdzie oglądać?

Piątkowe zmagania w ramach 33. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym zobaczymy Inter Mediolan. Liderzy tabeli tego dnia przed własną publicznością zmierzą się z Cagliari Calcio. Nerazzurri przystąpią do tego spotkania po szalonym widowisku z Como (4:3).

Cagliari Calcio natomiast przełamało fatalną passę i również sięgnęło po trzy punkty w zeszły weekend. Rossoblu okazali się lepsi od Cremonese (1:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednak jednostronnie na korzyść gospodarzy.

Inter – Cagliari, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – Cagliari Calcio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport 2.

Inter – Cagliari, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewniają także usługi Polsat Box Go oraz STS TV.

Interr – Cagliari, kto wygra?

Inter – Cagliari, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.23. W przypadku zwycięstwa Cagliari Calcio natomiast sięga nawet 13.0.

Inter Mediolan Cagliari 1.25 6.40 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2026 18:59

