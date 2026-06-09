Raphinha kuszony grubymi milionami. Giganci polują na gwiazdę Barcelony

Raphinha ponownie znalazł się na celowniku Al Nassr i Al-Hilal. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że latem FC Barcelona może dostać za niego ofertę. Mowa o kwocie 80 milionów euro.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Al Nassr i Al Hilal kuszą gwiazdę FC Barcelony. Co zrobi Raphinha?!

Raphinha należy do zawodników, bez których trudno wyobrazić sobie FC Barcelonę. Co ciekawe, jeszcze dwa lata temu był bliski podjęcia decyzji o odejściu, ale wszystko zmieniło się za sprawą przybycia Hansiego Flicka. U niemieckiego szkoleniowca stał się ważną postacią, a także prezentuje najlepszą formę w karierze. W ostatnich dwóch sezonach strzelił 55 bramek i zanotował 34 asysty.

Nic więc dziwnego, że Raphinha cieszy się zainteresowaniem przedstawicieli Saudi Pro League. Plotki łączące Brazylijczyka z przeprowadzką na Bliski Wschód pojawiają się od wielu miesięcy, ale wszystkie oferty jak dotąd były kategorycznie odrzucane.

Mimo to Arabia Saudyjska nie zamierza rezygnować ze starań o 29-latka. Raphinha to wciąż ich wymarzony transfer, co podkreślają najnowsze informacje dziennika Mundo Deportivo. Według nich Al Nassr oraz Al Hilal kuszą piłkarza aż czterokrotną podwyżką wynagrodzenia. FC Barcelona mogłaby spodziewać się latem oferty za skrzydłowego na poziomie ok. 80 milionów euro.

Biorąc pod uwagę obecne kwoty na rynku transferowym, 80 mln euro wydaje się mało przekonujące. Niewykluczone, że Barcelona nie usiądzie nawet do rozmów. Przypomnijmy, że taką samą kwotę zapłacili ostatnio za Anthony’ego Gordona. Warto dodać, że Raphinha wciąż ma ważny kontrakt z Blaugraną, który wygasa dopiero w połowie 2028 roku.