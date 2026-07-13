Kane rozchwytywany. Kolejny gigant chce gwiazdę Bayernu

16:46, 13. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TeamTalk

Harry Kane po mundialu ma usiąść do rozmów z Bayernem Monachium ws. nowego kontraktu. TeamTalk sugeruje, że jeśli nie uda się podpisać umowy, napastnik może wrócić do Tottenhamu.

Harry Kane
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Tottenham rozważa sensacyjny powrót Harry’ego Kane’a

Harry Kane ma za sobą kolejny fantastyczny sezon w barwach Bayernu Monachium. Wybitną formę z rozgrywek klubowych podtrzymał na czas Mistrzostw Świata 2026. Na czele z nim reprezentacja Anglii awansowała do półfinału, gdzie powalczy z Argentyną o wielki finał. Napastnik dodatkowo walczy o koronę króla strzelców. W sześciu meczach strzelił sześć bramek i zaliczył jedną asystę.

Od wielu miesięcy Kane jest łączony z transferem. Najczęściej przewija się w kontekście powrotu do Premier League, a także potencjalnej przeprowadzki do FC Barcelony. O ile kierunek hiszpański wydaje się mało prawdopodobny, tak ponownej gry w Anglii nie można wykluczyć. Jedna z drużyn, która uważnie przygląda się sytuacji kontraktowej 32-latka to Manchester United.

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Czerwone Diabły to tylko jedna z opcji dla angielskiego napastnika. TeamTalk ujawniło, że o powrocie zawodnika myśli Tottenham. Jeśli okaże się, że Kane i Bayern nie dojdą do porozumienia ws. nowego kontraktu, Koguty mogą rozpocząć pracę nad transferem. Bawarczycy są jednak przekonani, że ich superstrzelec zgodzi się na proponowane warunki.

Warto dodać, że Kane w przeszłości przez wiele lat bronił barw Tottenhamu. Dla klubu z Londynu zdobywał bramki w latach 2011-2023. Łącznie wystąpił w 435 meczach, w których strzelił 280 goli. Nigdy jednak nie wygrał z nimi żadnego trofeum.

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