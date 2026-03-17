Arsenal rozważy oferty za skrzydłowego. Liczy na spory zarobek

11:10, 17. marca 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Times

Gabriel Martinelli może odejść z Arsenalu w najbliższym letnim okienku transferowym. Jak podaje dziennik The Times, londyński klub rozważy oferty za brazylijskiego skrzydłowego.

Mikel Arteta
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Gabriel Martinelli może opuścić Arsenal

Arsenal może dokonać kilku zmian w swoim składzie podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Pewny swojej przyszłości w północnym Londynie nie może być między innymi Gabriel Martinelli. 24-letni skrzydłowy ma ważny kontrakt tylko do 30 czerwca 2027 roku, a władze lidera Premier League zdają sobie sprawę, że nadchodzące miesiące będą ostatnim momentem na ewentualną sprzedaż Brazylijczyka.

Jeśli Arsenal podejmie decyzję o rozstaniu z Martinellim, to zawodnik nie powinien narzekać na brak zainteresowania. Lewoskrzydłowy w ostatnich miesiącach był bowiem łączony z saudyjskim Al-Nassr oraz tureckim Fenerbahce Stambuł, a jego sytuacji przygląda się także kilka europejskich potęg. Włodarze z Emirates Stadium mogliby prawdopodobnie liczyć na zarobek w granicach 30-40 milionów euro.

20-krotny reprezentant Brazylii występuje w barwach ekipy Kanonierów od lipca 2019 roku, kiedy trafił do Londynu za ponad 7 milionów euro z Ituano FC. W obecnym sezonie Martinelli rozegrał 40 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował 5 asyst. W swoim dorobku ma trofea za wygranie Pucharu Anglii oraz Tarczy Wspólnoty, a także złoty medal olimpijski. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 45 milionów euro.