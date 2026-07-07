Francuski skrzydłowy blisko Motoru Lublin! [NOWE INFORMACJE]

Motor Lublin mocno przebudowywuje kadrę przed nowym sezonem. Z informacji goal.pl wynika, że bliski dołączenia do klubu jest francuski skrzydłowy.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Duże zmiany w Motorze

Motor Lublin do nowego sezonu przystąpi mocno zmieniony. Z klubu odeszło kilku piłkarzy, zmienił się też trener. Klub Zbigniewa Jakubasa planuje też oczywiście kilka transferów przychodzących, a dowodem na to choćby sprowadzenie Bartosza Bereszyńskiego.

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Na tym jednak nie koniec. Z naszych informacji wynika, że bliski dołączenia do Motoru jest Makan Aiko. To 25-letni lewoskrzydłowy, który urodził się w Paryżu, a karierę zaczynał w Le Mans.

Pracował z Feio

Aiko zaliczył też pobyt w Holandii, będąc przez 1,5 roku piłkarzem Fortuny Sittard. W lidze holenderskiej rozegrał 35 meczów, w których strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty.

Następnie przeniósł się do Tondeli, gdzie pracował z Goncalo Feio. W lidze portugalskiej zaliczył 18 spotkań, w których strzelił bramkę i zaliczył 2 asysty. Po spadku tego klubu z Ekstraklasy został wolnym graczem.

Wcześniej portal TVP Sport pisał o zainteresowaniu tym graczem ze strony Wisły Kraków.