Ważna postać Pogoni Szczecin może trafić do beniaminka Premier League!

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Kibice Pogoni Szczecin

Działacz Pogoni na celowniku Hull City

Pogoń Szczecin ma za sobą bardzo trudny sezon, w którym długo nie była pewna utrzymania w PKO Ekstraklasie. Wydawało się w pewnym momencie, że to właśnie oni znajdą się w gronie zdegradowanych drużyn. Niemniej nieco lepsza końcówka i ostatnie mecze pozwoliły się utrzymać, a to oznacza, że w nowych rozgrywkach znów zobaczymy ich w elicie. Tym razem cele i aspiracje są jednak znacznie wyższe, wszyscy kibice liczą na powrót do walki o europejskich puchary.

Nie będzie to jednak łatwe, bowiem chętny zespołów jest wiele, a patrząc na transfery, to do tej pory Portowcy nie są liderem w działaniach na rynku transferowym. A może być im jeszcze trudniej, gdy z klubem pożegna się jedna z najważniejszych osób. Według medialnych informacji, potwierdzonych przez Daniela Trzepacza z serwisu „pogonsportnet.pl”, dyrektor pionu skautingu i rekrutacji Pogoni Szczecin, Okan Ozkan, otrzymał ofertę pracy z Hull City, beniaminka Premier League.

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To oznacza, że Turek może więc z niego wkrótce odejść, co z pewnością byłoby wielką stratą. Okan Ozkan do Pogoni Szczecin dołączył wraz z początkiem 2026 roku po tym, jak rozstał się z tureckim Fenerbahce Stambuł, gdzie pracował przez wiele lat.

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