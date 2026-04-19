Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (19.04.2026)

Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (19.04.2026)
Fani żużla w zasadzie całą niedzielę będą mogli spędzić przed ekranami telewizorów. Tego dnia zobaczymy aż cztery spotkania ligowe. O 13:00 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź pojedzie z Innpro ROW-em Rybnik. Natomiast już o godzinie 15:15 Abramczyk Polonia Bydgoszcz przed własną publicznością zmierzy się z Hunters PSŻ Poznań.
Od 17:00 rozpocznie się rywalizacji w najlepszej żużlowej lidze świata, czyli PGE Ekstralidze. Najpierw odbędzie się mecz, w którym Pres Grupa Deweloperska Toruń ugości na własnym torze Fogo Unię Leszno. Wieczorny mecz, którego start zaplanowany jest na 19:30, zapowiada się wybornie – Stelmet Falubaz Zielona Góra pojedzie z Bayersystem GKM-em Grudziądz.
Orzeł Łódź – ROW Rybnik, transmisja w TV i online
Spotkanie H.Skrzydlewska Orzeł Łódź – Innpost ROW Rybnik będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Canal+ Online. Start rywalizacji już o 13:00.
Polonia Bydgoszcz – PSŻ Poznań, transmisja w TV i online
Mecz Abramczyk Polonii Bydgoszcz z Hunters PSŻ Poznań obejrzysz w telewizji. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 5. Dostęp do transmisji zapewnia także usługa Canal+ Online. Pierwszy bieg tego meczu zaplanowany jest na godzinę 15:15.
Apator Toruń – Unia Leszno, transmisja w TV i online
Rywalizacja Press Grupy Deweloperskiej Toruń z Fogo Unią Leszno będzie dostępna w telewizji na antenie Canal+ Sport. Fani będą mogli także obejrzeć mecz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Początek spotkania zaplanowany jest na 17:00.
Falubaz Zielona Góra – GKM Grudziądz, transmisja w TV i online
Wieczorne spotkanie Stelmet Falubazu Zielona Góra z Bayerststem GKM-em Grudziądz obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowane na antenie Canal+ Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Początek rywalizacji już o godzinie 19:30.
