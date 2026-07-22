Barcelona zimą sprzeda wielką gwiazdę. Flick to zaakceptował

Barcelona jest gotowa sprzedać zimą Frenkiego de Jonga. Holender ma liczne problemy ze zdrowiem, co wpływa na decyzję i zgodę Hansiego Flicka na ten ruch. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona gotowa pozbyć się de Jonga

Barcelona tego lata na rynku transferowym działa dość aktywnie. Właściwie nikt nie ma jednak wątpliwości, że najważniejszy ruch jeszcze przed władzami Dumy Katalonii. Wszystko przez fakt, że nadal trwają rozmowy ws. pozyskania Juliana Alvareza, a także przewija się temat nowego środkowego obrońcy. To właśnie te dwa transfery mają tego lata jeszcze pomóc zespołowi Hansiego Flicka.

Jednocześnie jednak zespół z Katalonii planuje też odejścia i sprzedaż swoich zawodników. Według informacji, które przekazał serwis „El Nacional”, Barcelona jest gotowa sprzedać w zimowym okienku transferowym jednego ze swoich kluczowych graczy drugiej linii. Chodzi o Frenkiego de Jonga. Holenderski pomocnik ma liczne problemy zdrowotne, które często wykluczają go z gry i uniemożliwiają regularną, wysoką formę. Dlatego też Hansi Flick, pomimo tego, że ceni de Jonga, zgodził się na jego sprzedaż.

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Frenkie de Jong w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 38 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował osiem asyst. Łącznie w barwach Dumy Katalonii ten 29-letni reprezentant swojego kraju ma niespełna 300 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego gracza Ajaxu Amsterdam na 35 milionów euro.

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