Ferran Torres poinformował PSG, że jego priorytetem jest Real Madryt

Ferran Torres znalazł się na celowniku Paris Saint-Germain oraz Realu Madryt. Hiszpan miał już przekazać mistrzom Francji, że przed podjęciem decyzji chce poznać konkretne zamiary Królewskich.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres czeka na ruch Realu Madryt

Ferran Torres może stać się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów lata. Jak poinformował francuski serwis L’Equipe, reprezentant Hiszpanii wzbudził zainteresowanie Paris Saint-Germain oraz Realu Madryt.

Napastnik miał jednak jasno określić swoje priorytety. Według El Nacional zanim odpowie na zainteresowanie PSG, chce odbyć spotkanie w Madrycie i dowiedzieć się, czy Królewscy są gotowi przedstawić konkretną propozycję. Oczywiście to jedynie w przypadku, gdy jego odejście z Barcelony zostanie przesądzone.

Real obserwował Ferrana już w czasach jego gry w Valencii. Po bardzo udanych mistrzostwach świata nazwisko zawodnika ponownie pojawiło się na liście stołecznego klubu.

PSG musi poczekać na decyzję Hiszpana

Luis Enrique od dłuższego czasu ma zabiegać o sprowadzenie Ferrana Torresa. Trener PSG zna jego możliwości z reprezentacji Hiszpanii i ceni wszechstronność zawodnika.

Paryżanie przeprowadzili już pierwsze rozmowy dotyczące sytuacji piłkarza, lecz zostali poinformowani, że Real Madryt ma pierwszeństwo. Jeśli spotkanie z przedstawicielami Królewskich nie przyniesie konkretów, PSG stanie się faworytem do transferu.

Kontrakt Ferrana z Barceloną obowiązuje do 2027 roku, a jego wartość ma wynosić około 50 milionów euro. Kataloński klub nadal chciałby przedłużyć umowę, ale rozmowy mają ruszyć dopiero we wrześniu z powodów finansowych.

Sam zawodnik jest zadowolony w Barcelonie, lecz zdaje sobie sprawę, że obecne lato może przesądzić o jego przyszłości.