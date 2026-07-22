Mendy coraz bliżej powrotu. Real otrzymał dobre wieści

Ferland Mendy wykonał ważny krok na drodze do powrotu na boisko. Obrońca Realu Madryt po raz pierwszy od majowej operacji pojawił się na boisku, a jego rehabilitacja przebiega zgodnie z planem.

IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Ferland Mendy

Mendy walczy o powrót do składu

Francuz przeszedł operację po zerwaniu ścięgna mięśnia prostego uda i od tamtej pory pracował nad odzyskaniem pełnej sprawności. Teraz zaliczył pierwszy trening biegowy na boisku, co jest kolejnym etapem jego powrotu do gry. Według dziennika „MARCA” wszystko wskazuje na to, że lewy obrońca będzie gotowy do występów między wrześniem a październikiem. To znacznie bardziej optymistyczny scenariusz niż początkowe prognozy, które zakładały jego absencję nawet do listopada.

Poprzedni sezon był dla Mendy’ego wyjątkowo pechowy. Kilkukrotnie wracał do gry po urazach, wystąpił między innymi w ważnych spotkaniach z Manchesterem City i Bayernem Monachium, lecz kolejna kontuzja zmusiła go do przejścia operacji. Teraz Real liczy, że po zakończeniu rehabilitacji defensor odzyska najwyższą formę.

Powrót do pełnej dyspozycji nie będzie jednak oznaczał miejsca w podstawowym składzie. Latem Królewscy wzmocnili lewą stronę defensywy, sprowadzając Marca Cucurellę, a w kadrze pozostaje także Alvaro Carreras. Rywalizacja o miejsce w jedenastce będzie więc zdecydowanie większa niż przed kontuzją.

Mimo to odejście Mendy’ego nie jest obecnie brane pod uwagę. Francuz koncentruje się wyłącznie na powrocie do zdrowia, a w Madrycie nadal wierzą, że po odzyskaniu pełnej sprawności może być ważnym ogniwem zespołu Jose Mourinho.