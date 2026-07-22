Barcelona liczy na transfer gwiazdy Tottenhamu, ale Araujo musi odejść

Barcelona analizuje kolejne opcje wzmocnienia środka defensywy. Na liście życzeń ponownie znalazł się Cristian Romero, choć ewentualny transfer będzie możliwy tylko pod jednym warunkiem.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Romero na celowniku FC Barcelony

Według Fabrizio Romano Cristian Romero nadal znajduje się w gronie obrońców obserwowanych przez Barcelonę. Argentyńczyk jest jednak jedynie jedną z rozważanych opcji, ponieważ sprowadzenie nowego stopera nie należy obecnie do priorytetów katalońskiego klubu.

Kluczową kwestią pozostaje sytuacja kadrowa. Barcelona dysponuje szerokim wyborem środkowych obrońców, dlatego przed ewentualnym transferem konieczne byłoby zwolnienie miejsca w zespole. Pewni swojej pozycji mają być Pau Cubarsi, Eric Garcia oraz Andreas Christensen, który niedawno przedłużył kontrakt. W klubie wysoko oceniany jest również Gerard Martin, a do drzwi pierwszej drużyny puka Alvaro Cortes.

W praktyce jedynym zawodnikiem, który mógłby opuścić Barcelonę, pozostaje Ronald Araujo. Klub nie zamierza blokować jego odejścia, jeśli Urugwajczyk zdecyduje się na transfer, choć obecnie taki scenariusz nie wydaje się najbardziej prawdopodobny.

Na sytuację uważnie patrzy również Inter Mediolan, który pracuje nad pozyskaniem Romero i przygotowuje rozmowy z otoczeniem piłkarza. Barcelona nie rozpoczęła negocjacji z Tottenhamem i na razie jedynie monitoruje rozwój wydarzeń. Jeśli w defensywie nie dojdzie do żadnego odejścia, mistrz świata najprawdopodobniej pozostanie tylko jednym z nazwisk na liście życzeń Deco.