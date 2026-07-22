Barcelona pozyska Alvareza, jeśli ich gwiazdor trafi do Atletico

Barcelona cały czas chce pozyskać Juliana Alvareza. Okazuje się, że kluczem może być wymiana z Atletico Madryt. Argentyńczyk dołączy do Dumy Katalonii jeśli do rywala przejdzie Ferran Torres. Informacje w tej sprawie przekazał Jota Jordi z "El Chiringuito TV".

fot. PA Images Na zdjęciu: Julian Alvarez

Ferran Torres kluczem do transferu Alvareza

Barcelona tego lata ma jeden podstawowy cel transferowy; sprowadzić nowego napastnika. Do tej pory najwięcej i najczęściej mówi się o transferze Juliana Alvareza. Wszystko wskazuje na to, że Argentyńczyk faktycznie jest faworytem władz Dumy Katalonii, ale jego zakup wiąże się z wielkim wydatkiem oraz bardzo trudnymi negocjacjami. Te na dobre mają ruszyć teraz, już po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026.

Okazuje się jednak, że sprawa transferu Alvareza do Barcelony może przyśpieszyć i stać się momentalnym transferem. Jest jednak jeden warunek. Według informacji, które przekazał Jota Jordi z „El Chiringuito TV”, Julian Alvarez zostanie nowym graczem Barcelony nawet następnego dnia, jeśli Ferran Torres zgodzi się na przejście do Atlético Madryt. Oznacza to, że wielka wymiana z pewną kwotą transferową mogłaby załatwić sprawę.

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Julian Alvarez w poprzednim sezonie rozegrał 49 meczy, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt Argentyńczyk ma ponad 100 spotkań i 50 trafień. Napastnik reprezentacji Argentyny w przeszłości przywdziewał m.in. barwy Manchesteru City. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka aktualnie na 100 milionów euro.

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