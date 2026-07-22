Barcelona może sprzedać gwiazdora za 100 milionów euro do Premier League

Barcelona tego lata mogłaby przyjąć ofertę nawet 100 milionów euro za Fermina Lopeza. Wszystko przez fakt, że Hiszpan nie ma pewnego miejsca w zespole. Zainteresowany ma być Manchester United oraz Chelsea. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional"

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fermin Lopez latem opuści Barcelonę?!

Barcelona z całą pewnością musi szukać wszelkich dostępnych środków, aby pozyskać Juliana Alvareza. Niezależnie od wszystkiego pewne jest tylko to, że sprowadzenie Argentyńczyka nie będzie tanią opcją. Od dłuższego czasu mówi się, że zadowalającą może być opcja 120-150 milionów euro. To obecnie dla Dumy Katalonii zbyt dużo, szczególnie jak na jednego zawodnika.

Dlatego też możliwe, że władze klubu zdecydują się przeznaczyć część kosztów ze sprzedaży jednego ze swoich piłkarzy. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona tego lata mogłaby sprzedać nawet za 100 milionów euro Fermina Lopeza. Zainteresowane pozyskaniem ofensywnego pomocnika z Hiszpani mają być dwa kluby: Manchester United oraz Chelsea. Gracz Dumy Katalonii nie może liczyć na pewne miejsce w składzie, dlatego też taki transfer wchodzi w grę.

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Fermin Lopez w minionym sezonie rozegrał w sumie 48 spotkań, w których zdobył 13 goli oraz zanotował 17 asyst. To bardzo dobry wynik jak na gracza, który często mecze rozpoczynał na ławce. Łącznie w zespole Barcelony ma on 140 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letniego reprezentanta Hiszpanii na 100 milionów euro.

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