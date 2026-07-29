PSG celuje w transfer belgijskiego pomocnika. Prosto z Serie A

19:25, 29. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  RMC Sport

Paris Saint-Germain przymierza się do rozmów w sprawie transferu pomocnika z Serie A. Jak podaje "RMC Sport", Charles De Ketelaere z Atalanty może latem dołączyć do paryskiego giganta.

Luis Enrique
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Charles De Ketelaere na radarze PSG

Paris Saint-Germain rozpoczęło poszukiwania wzmocnień ofensywy przed nowym sezonem. Francuski gigant rozważa kilka opcji, a jednym z nazwisk znajdujących się na radarze klubu jest Charles De Ketelaere z Atalanty Bergamo. Belgijski pomocnik ma być alternatywą dla Ferrana Torresa z Barcelony.

Francuski gigant tego lata przechodzi sporą przebudowę. Zespół, który wygrał dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzów, dokonuje zmian w składzie i rozstaje się z kilkoma zawodnikami. Randal Kolo Muani jest blisko transferu do Juventusu Turyn, natomiast Goncalo Ramos przeniósł się do Milanu.

Torres znajduje się wysoko na liście życzeń paryskiego klubu, jednak negocjacje z katalońskim zespołem mogą okazać się skomplikowane. Dlatego działacze PSG przygotowują również rozwiązania awaryjne. Portal „RMC Sport” poinformował, że PSG miało już skontaktować się z Atalantą w sprawie dostępności reprezentanta Belgii.

Co ważne, De Ketelaere może występować jako ofensywny pomocnik, a także jako tak zwana fałszywa „dziewiątka”. Kontrakt Belga z Atalantą obowiązuje do czerwca 2028 roku. Władze Bergamo zdają sobie sprawę z dużego zainteresowania 25-latkiem i oczekują około 50 milionów euro. Zainteresowanie byłym zawodnikiem Milanu wyraził również Bayern Monachium. De Ketelaere na poziomie Serie A uzbierał łącznie 134 występy, w których zdobył 20 bramek i dorzucił 22 asysty.

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