Reprezentacja Anglii zagra z Norwegią w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Tymczasem na około półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy obu zespołów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Norwegia – Anglia: poznaliśmy podstawowe jedenastki

Już w późny sobotni wieczór zobaczymy trzecie ćwierćfinałowe starcie na Mistrzostwach Świata 2026. A w nim reprezentacja Anglii zmierzy się z Norwegią. Podopieczni Thomasa Tuchela przystąpią do tej rywalizacji po niezwykle wymagającym meczu z Meksykiem, które zakończyło się ich triumfem 3:2. Skandynawowie natomiast w poprzedniej fazie mundialu niespodziewanie wyeliminowali Brazylię, zwyciężając 2:1.

Tymczasem na około półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy obu reprezentacji. Thomas Tuchel i Stole Solbakken nie zaskoczyli i posłali do boju najsilniejsze zestawienia. W zespole Anglii zobaczymy w ataku Harry’ego Kane’a, natomiast Norwegia postawiła na Erlinga Haalanda na pozycji napastnika.

Norwegia: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge; Sorloth, Odegaard, Schjelderup; Haaland

Anglia: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane

Początek rywalizacji już o godzinie 23:00 czasu polskiego. Arbitrem spotkania będzie Clement Turpin z Francji, a mecz odbędzie się na obiekcie Hard Rock Stadium w Miami.

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