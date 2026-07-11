Norwegia – Anglia: poznaliśmy podstawowe jedenastki
Już w późny sobotni wieczór zobaczymy trzecie ćwierćfinałowe starcie na Mistrzostwach Świata 2026. A w nim reprezentacja Anglii zmierzy się z Norwegią. Podopieczni Thomasa Tuchela przystąpią do tej rywalizacji po niezwykle wymagającym meczu z Meksykiem, które zakończyło się ich triumfem 3:2. Skandynawowie natomiast w poprzedniej fazie mundialu niespodziewanie wyeliminowali Brazylię, zwyciężając 2:1.
Tymczasem na około półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy obu reprezentacji. Thomas Tuchel i Stole Solbakken nie zaskoczyli i posłali do boju najsilniejsze zestawienia. W zespole Anglii zobaczymy w ataku Harry’ego Kane’a, natomiast Norwegia postawiła na Erlinga Haalanda na pozycji napastnika.
Norwegia: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge; Sorloth, Odegaard, Schjelderup; Haaland
Anglia: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane
Początek rywalizacji już o godzinie 23:00 czasu polskiego. Arbitrem spotkania będzie Clement Turpin z Francji, a mecz odbędzie się na obiekcie Hard Rock Stadium w Miami.
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