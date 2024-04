fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański rozgrywa bardzo dobry, debiutancki sezon w tureckiej lidze

Fenerbahce ma świadomość, jak wielkie zainteresowanie generuje reprezentant Polski

Turecki klub wycenił Szymańskiego na rekordowe w skali ligi pieniądze

Szymański opuści Turcję? Ma szansę na hitowy transfer

Sebastian Szymański przed sezonem 2022/2023 trafił do Fenerbahce. Przenosiny do ligi tureckiej okazały się dla niego strzałem w dziesiątkę. Polak fenomenalnie wpasował się do drużyny, która walczy o mistrzostwo kraju, przy okazji stając się jedną z jej gwiazd. W samej lidze Szymański zgromadził już dziewięć bramek oraz dziesięć asyst. Dołożył do tego trzy trafienia w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.

Świetne występy reprezentanta Polski przyczyniły się do poważnego zainteresowanie ze strony mocniejszych klubów. O transferze mówiło się już zimą, lecz Fenerbahce nie zamierzało osłabiać się w trakcie sezonu. Latem Szymański może jednak dołączyć do ekipy z czołowej europejskiej ligi.

Turecki “Aksam” donosi, że o Szymańskiego w tej chwili walczą trzy zespoły – Tottenham, Milan oraz Napoli. Muszą one zmierzyć się ze sporym wydatkiem, bowiem Fenerbahce nie zamierza rozważać oferty poniżej 30 milionów euro. Jeśli uda się sprzedać Polaka za większą kwotę, będzie to rekord w skali tureckiej ligi. Na ten moment najdrożej sprzedanym piłkarzem jest Sacha Boey, który zamienił Galatasaray na Bayern właśnie za 30 milionów euro.

