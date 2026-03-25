FC Barcelona szuka nowego Cancelo i ma konkretny cel

FC Barcelona analizuje kolejne wzmocnienia przed nowym sezonem, a według "Sportu" jednym z priorytetów stała się pozycja bocznego obrońcy. Dyrektor sportowy Deco chce sprowadzić zawodnika o określonym profilu.

Na zdjęciu: Joao Cancelo

FC Barcelona szuka bocznego obrońcy

FC Barcelona rozważa wzmocnienie defensywy mimo równoległych planów dotyczących innych pozycji. Klub dostrzega potrzebę zwiększenia jakości i doświadczenia w składzie, który obecnie opiera się głównie na młodych zawodnikach.

Deco szuka piłkarza o profilu zbliżonym do Joao Cancelo. Chodzi o zawodnika wszechstronnego, który potrafi grać na obu stronach boiska i jednocześnie będzie dostępny w rozsądnej cenie. Sytuacja finansowa klubu nadal wymusza ostrożne podejście do transferów.

Poszukiwania są prowadzone niezależnie od przyszłości Cancelo. Trener Hansi Flick jest zadowolony z jego postawy i chętnie widziałby go w zespole także w kolejnym sezonie. Mimo to klub chce zabezpieczyć się dodatkowymi opcjami.

Na liście kandydatów znajduje się kilka konkretnych nazwisk. Jednym z nich jest Alejandro Grimaldo z Bayeru Leverkusen, który ma kontrakt do 2027 roku. Rozważany jest także Caio Henrique z Monaco, który może zmienić klub po zakończeniu sezonu.

Zainteresowanie budzi również Andrea Cambiaso z Juventusu. Włoski obrońca jest ceniony za swoją wszechstronność i ofensywne podejście do gry. Jego wartość szacowana jest na około 30 milionów euro, choć sytuacja Juventusu może wpłynąć na negocjacje.

W klubie panuje przekonanie, że doświadczeni zawodnicy pomogą w rozwoju młodszych piłkarzy. Barcelona chce stworzyć zbalansowany skład, który pozwoli jednocześnie walczyć o trofea i rozwijać nowe talenty.

