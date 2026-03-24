Barcelona ma dylemat. Joao Cancelo w centrum uwagi

FC Barcelona może wkrótce stanąć przed kluczową decyzją dotyczącą przyszłości João Cancelo. Nowe informacje na temat zawodnika i jego przyszłości przekazało "Mundo Deportivo".

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

FC Barcelona w styczniu tego roku sfinalizowała transfer z udziałem Joao Cancelo. 64-krotny reprezentant Portugalii jest na wypożyczeniu w ekipie z Camp Nou. Tymczasem interesujące wieści przekazał serwis „Mundo Deportivo”.

Źródło podało, że władze Blaugrany są gotowe na to, aby zakontraktować Joao Cancelo na stałe z Al-Hilal, jeśli tylko zawodnik będzie nadal prezentował obecny poziom. Sam zainteresowany również jest chętny, aby kontynuować karierę w ekipie z Camp Nou. Barcelona jest jednocześnie otwarta na oddanie w zamian Marc Casado, wyceniając go na 20 milionów euro. Dla porównania rynkowa wartość Joao Cancelo szacowana jest na 15 milionów euro.

W tej kampanii hiszpański zawodnik wystąpił jak na razie w 29 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zanotował w nich asystę. Portugalczyk z kolei zagrał w 12 meczach, zdobywając bramkę i mając cztery kluczowe podania.

Barca jest obecnie liderem La Liga, mając 73 punkty na koncie. Nad drugim Real Madryt ekipa Hansi Flick ma cztery oczka przewagi. Tymczasem po reprezentacyjnej przerwie Katalończyków czeka szlagier w lidze hiszpańskiej z Atletico Madryt. Mecz odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 21:00.

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz trzeci w 2026 roku. W lutym i w marcu tego roku zespoły grały ze sobą w ramach Puchar Króla. Atletico było lepsze na Wanda Metropolitano (4:0). Z kolei Barca wygrała na swoim stadionie (3:0).