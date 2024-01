IMAGO / Emma Wallskog Na zdjęciu: Lucas Bergvall

Lucas Bergvall w Szwecji uchodzi za wielki talent

O podpis 17-latka rywalizują FC Barcelona i Eintracht Frankfurt

Pomocnik wolałby dołączyć do Dumy Katalonii

Lucas Bergvall coraz bliżej Barcelony

FC Barcelona, Juventus oraz Eintracht Frankfurt od kilku tygodni walczą o zakontraktowanie Lucasa Bergvalla. Według Fabrizio Romano oraz Matteo Moretto Duma Katalonii przygotowuje już oficjalną ofertę za pomocnika.

Siedemnastolatek w Szwecji uchodzi za wielki talent. Świeżo upieczony reprezentant kraju w rodzimej lidze rozegrał łącznie 25 meczów, strzelił 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Barca chce pozyskać Lucasa Bergvalla w zimowym okienku, ale od razu wysłać go na wypożyczenie do dotychczasowego klubu, czyli Djurgardens IF.

Perspektywiczny pomocnik jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 5 milionów euro i z takim wydatkiem musi liczyć się FC Barcelona. Priorytetem młodego piłkarza są przenosiny na Camp Nou.