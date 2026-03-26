FC Barcelona planuje transfer piłkarza Realu Madryt

FC Barcelona obserwuje Victora Munoza i rozważa jego transfer w kolejnych sezonach, donosi Mundo Deportivo. Połowa praw do zawodnika należy do Realu Madryt, który zarobi na potencjalnym ruchu Blaugrany.

FC Barcelona uważnie śledzi rozwój Victora Munoza, który imponuje w barwach Osasuny. Skrzydłowy zbiera pozytywne opinie w klubie i jest postrzegany jako zawodnik z dużym potencjałem. Transfer wpisuje się w długofalowe plany wzmocnienia skrzydeł przed sezonem 2026/27.

Operacja jest jednak bardzo skomplikowana ze względu na udział w niej Realu Madryt. Królewscy posiadają 50 procent praw do zawodnika, co daje im realny wpływ na przyszłość piłkarza. Taka sytuacja sprawia że każdy ruch Barcelony może jednocześnie wzmocnić największego rywala.

Klauzula wykupu Munoza wynosi 40 milionów euro. Jeśli Barcelona zdecyduje się ją aktywować, Real zarobi około 20 milionów euro. To oznacza, że transfer bezpośrednio zasili budżet madryckiego klubu.

Osasuna nie zamierza negocjować i oczekuje pełnej kwoty zapisanej w kontrakcie. Klub znajduje się w komfortowej sytuacji po wcześniejszym wykupieniu części praw za 5 milionów euro. Dzięki temu może maksymalizować potencjalny zysk. Dodatkowo Real Madryt posiada klauzule odkupu obowiązujące przez trzy lata. Kwota takiej operacji wynosi od 8 do 10 milionów euro, ale obecnie Królewscy nie planują korzystać z ten opcji.

Barcelona musi więc dokładnie przeanalizować wszystkie konsekwencje. Transfer Munoza oznaczałby nie tylko wzmocnienie składu lecz także wsparcie finansowe dla Realu. To czyni całą operację wyjątkowo delikatną.