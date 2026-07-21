FC Barcelona dopina transfer. Skrzydłowy dołącza do giganta

Jesse Bisiwu blisko transferu do Barcelony
FC Barcelona jest o krok od pozyskania jednego z najbardziej utalentowanych belgijskich skrzydłowych. Fabrizio Romano poinformował, że Blaugrana osiągnęła porozumienie z Club Brugge w sprawie transferu 18-letniego Jessego Bisiwu. Dziennikarz potwierdził transfer swoim charakterystycznym komunikatem „Here we go”.
Po zakończeniu formalności zawodnik uda się do Barcelony, gdzie przejdzie obowiązkowe badania medyczne. W ostatnich latach kataloński klub sprowadza zawodników z dużym potencjałem rozwojowym, licząc, że w przyszłości staną się oni ważnymi postaciami pierwszego zespołu.
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Według doniesień Romano, wartość transferu wyniesie 8,5 miliona euro. W umowie znalazła się również 20-procentowa klauzula od kolejnej sprzedaży. Takie rozwiązanie pozwoliło Barcelonie obniżyć podstawową kwotę odstępnego i jednocześnie przekonać belgijski klub do wyrażenia zgody na natychmiastową sprzedaż zawodnika.
O zakontraktowanie Bisiwu rywalizowało kilka czołowych klubów z Premier League oraz 1. Bundesligi. Jednak to Barcelona okazała się najbardziej konkretna podczas negocjacji. Kluczową rolę odegrali dyrektor sportowy Deco oraz szef skautingu Joao Amaral, którzy od wielu miesięcy monitorowali rozwój młodego Belga.
Działacze kilkukrotnie odwiedzali Belgię, by osobiście prowadzić rozmowy z Club Brugge i otoczeniem piłkarza. Bisiwu jest zawodnikiem, który może występować na obu skrzydłach. Wyróżnia się przede wszystkim świetnym przyspieszeniem, odwagą w pojedynkach jeden na jednego oraz bardzo dobrą techniką.