FC Barcelona dopina transfer. Skrzydłowy dołącza do giganta

FC Barcelona finalizuje transfer 18-letniego skrzydłowego. Jak podaje Fabrizio Romano, do mistrzów Hiszpanii dołączy Jesse Bisiwu z Club Brugge za 8,5 mln euro.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Jesse Bisiwu blisko transferu do Barcelony

FC Barcelona jest o krok od pozyskania jednego z najbardziej utalentowanych belgijskich skrzydłowych. Fabrizio Romano poinformował, że Blaugrana osiągnęła porozumienie z Club Brugge w sprawie transferu 18-letniego Jessego Bisiwu. Dziennikarz potwierdził transfer swoim charakterystycznym komunikatem „Here we go”.

Po zakończeniu formalności zawodnik uda się do Barcelony, gdzie przejdzie obowiązkowe badania medyczne. W ostatnich latach kataloński klub sprowadza zawodników z dużym potencjałem rozwojowym, licząc, że w przyszłości staną się oni ważnymi postaciami pierwszego zespołu.

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Według doniesień Romano, wartość transferu wyniesie 8,5 miliona euro. W umowie znalazła się również 20-procentowa klauzula od kolejnej sprzedaży. Takie rozwiązanie pozwoliło Barcelonie obniżyć podstawową kwotę odstępnego i jednocześnie przekonać belgijski klub do wyrażenia zgody na natychmiastową sprzedaż zawodnika.

O zakontraktowanie Bisiwu rywalizowało kilka czołowych klubów z Premier League oraz 1. Bundesligi. Jednak to Barcelona okazała się najbardziej konkretna podczas negocjacji. Kluczową rolę odegrali dyrektor sportowy Deco oraz szef skautingu Joao Amaral, którzy od wielu miesięcy monitorowali rozwój młodego Belga.

🚨🔵🔴 Barcelona seal the agreement to sign Jesse Bisiwu from Club Brugge, here we go!



Clubs now exchanging documents for 18 year old winger to join Barça. 🇧🇪



Understand fee is €8.5m fixed plus 20% sell-on clause.



Another one for Deco & João Amaral’s talents project. pic.twitter.com/wJMPFg4b90 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

Działacze kilkukrotnie odwiedzali Belgię, by osobiście prowadzić rozmowy z Club Brugge i otoczeniem piłkarza. Bisiwu jest zawodnikiem, który może występować na obu skrzydłach. Wyróżnia się przede wszystkim świetnym przyspieszeniem, odwagą w pojedynkach jeden na jednego oraz bardzo dobrą techniką.