Everton szykuje ruchy. Dwa nazwiska z Manchesteru City na liście

21:37, 10. lutego 2026 22:35, 10. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TEAMtalk

Everton myślami jest już przy kolejnym oknie transferowym. Jednocześnie ekipa z Goodison Park ma konkretne plany związane z dwoma zawodnikami z Manchesteru City.

David Moyes
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: David Moyes

Everton planuje definitywnie pozyskać dwóch graczy Man City

Everton w trwającej kampanii jest drużyną, której nie grozi spadek z Premier League. Jednocześnie gra w kolejnej edycji europejskich pucharów również wydaje się poza zasięgiem The Toffees. Tymczasem interesujące informacje na temat planów transferowych klubu z Goodison Park przekazał serwis TEAMtalk.

Źródło ujawniło, że Everton poważnie rozważa pozyskanie dwóch zawodników Manchesteru City po zakończeniu bieżącego sezonu. Pierwszym z nich jest Jack Grealish, którego władze The Toffees chciałyby pozyskać na stałe. Everton nie jest jednak skłonny wyłożyć na transfer piłkarza kwoty 57,5 miliona euro. W związku z tym przedstawiciele klubu planują renegocjację warunków ewentualnego porozumienia z The Citizens.

Innym kandydatem do gry w Evertonie ma być John Stones. Defensor mógłby trafić do zespołu na zasadzie wolnego transferu, ponieważ z końcem czerwca wygasa jego kontrakt z klubem z Etihad Stadium. Klub z Goodison Park ma jednak pewne obawy związane ze stanem zdrowia 31-letniego zawodnika.

Everton swoje kolejne spotkanie rozegra 23 lutego. Wówczas zmierzy się w roli gospodarza z Manchesterem United. Pierwsza potyczka między zespołami w tej kampanii zakończyła się skromnym zwycięstwem drużyny z Liverpoolu (1:0). Ogólnie w dziewięciu ostatnich meczach pomiędzy tymi drużynami sześciokrotnie górą były Czerwone Diabły, dwa razy padł remis, a jedno spotkanie wygrał klub z Goodison Park.

