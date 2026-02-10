Mohamed Salah i jego przyszłość w Liverpoolu od dłuższego czasu jest tematem ciągłych spekulacji. Interesujące wieści w kontekście transferu zawodnika przekazał serwis FootMercato.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Rozmowy już trwają. Mohamed Salah kuszony przez Al-Ittihad

Mohamed Salah to piłkarz, który ma ważną umowę z Liverpoolem do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie coraz bardziej realny wydaje się scenariusz, według którego Egipcjanin niebawem pożegna się z klubem z Anfield Road. Tymczasem konkretne informacje na temat zainteresowania graczem jednego z klubów przekazał serwis FootMercato.

Źródło informuje, że bardzo zdeterminowany w kwestii pozyskania zawodnika jest saudyjski Al-Ittihad. Przedstawiciele klubu prowadzą już rozmowy z Salahem. Zawodnik ma być podobno bardziej otwarty na przeprowadzkę do zespołu z Arabii Saudyjskiej, niż miało to miejsce jeszcze w minionym roku.

33-latek dołączył do klubu z Premier League w lipcu 2017 roku. Salah trafił do Liverpoolu z AS Romy, a jego transfer kosztował wówczas 42 miliony euro. Wcześniej piłkarz reprezentował barwy takich drużyn jak Chelsea, Fiorentina czy FC Basel.

W trwającym sezonie Salah wystąpił jak dotąd w 25 spotkaniach. Zdobył w nich sześć bramek oraz zanotował sześć asyst. Na boisku spędził łącznie ponad dwa tysiące minut. Okazję do poprawy swojego dorobku Egipcjanin będzie miał już w środę. Liverpool zagra w ramach 26. kolejki ligi angielskiej z Sunderlandem. The Reds zamierzają w tym starciu wrócić na zwycięski szlak po porażce z Manchesterem City (1:2).